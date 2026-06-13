Тракторист откри гърне със сребърници
Предаде го на полицията, дават му награда за честността Съкровище, скрито в земята преди повече от 500 години, бе открито край Попово. На находката о...
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Предаде го на полицията, дават му награда за честността Съкровище, скрито в земята преди повече от 500 години, бе открито край Попово. На находката о...