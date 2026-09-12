ВИДЕО: ЦСКА падна на старта на подготовката си
ЦСКА стартира предсезонната си подготовка със загуба. В контролата, играна в Тетевен пред близо 1500 зрители, селекцията на Христо Янев падна от второ...
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ЦСКА стартира предсезонната си подготовка със загуба. В контролата, играна в Тетевен пред близо 1500 зрители, селекцията на Христо Янев падна от второ...
Юношата на ЦСКА Григор Долапчиев ще заиграе в плевенския "Спартак" от пролетта. Това съобщи самият той на своята Фейсбук страница. Новият спонсор на о...
Кокала прибира "червения" талант Григор Долапчиев. Нападателят отново се оказа ненужен в ЦСКА, след като през есента игра под наем в Македония. Сега щ...