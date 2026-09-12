Всичко за Григор Долапчиев

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Кокала прибира "червения"

Кокала прибира "червения"

Кокала прибира "червения" талант Григор Долапчиев. Нападателят отново се оказа ненужен в ЦСКА, след като през есента игра под наем в Македония. Сега щ...

08 януари | 18:17
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