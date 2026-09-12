Приятелката на Тодор пя за него на изпращането си
Приятелката на трагично загиналия Тодор от Враца трогна съучениците си с вълнуващо изпълнение, посветено на нейния любим. Красивата абитуриентка изпя...
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Приятелката на трагично загиналия Тодор от Враца трогна съучениците си с вълнуващо изпълнение, посветено на нейния любим. Красивата абитуриентка изпя...
Приятели и близки на убития 18-годишния Тодор във Враца продължават да скърбят. Преди дни приятелката на убитото момче - Грета Георгиева написа трогат...
Приятелката на покойния Тодор - Грета, пожела убийците на нейния приятел да отидат в Ада. Тя предвождаше митинга, на който стотици обсадиха местното М...