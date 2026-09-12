За еврото! Два месеца гратис за търговците
Между двете четения народните представители съкратиха срока за засилен контрол върху цените на 12 месеца
Следете всички новини, анализи и коментари за Гратисен Период. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Между двете четения народните представители съкратиха срока за засилен контрол върху цените на 12 месеца
Окончателното решение ще стане ясно в петък
Днес е последният ден, в който шофьорите няма да бъдат глобявани, ако се движат без винетки по републиканската пътна мрежа...
София. При фалит на граждани ще има гратисен период, в който съдебното изпълнение и търсенето на дългове да бъде замразявано. Това ще бъде заложено в...
София. Fibank (Първа инвестиционна банка) вече предлага и нов потребителски кредит „Право на избор", при който клиентите сами определят условията. Пр...