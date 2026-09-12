От кмета до гранатомета
Случайно съвпадат злокобни събития или е пуснат в ход сценарий за дестабилизация Предизвестените общински избори щяха да бъдат ръкотворен паметник на...
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Случайно съвпадат злокобни събития или е пуснат в ход сценарий за дестабилизация Предизвестените общински избори щяха да бъдат ръкотворен паметник на...
Мишената: Станала е грешка, не съм дал повод за подобни действия Брониран като танк мерцедес спаси Алексей Петров при нов атентат срещу него. Бизнесм...
Стрелбата с гранатомет означава, че мишената трябва да бъде ликвидирана, обясни експертът по национална сигурност и антитероризъм полк. Иван Бояджиев...
Атентаторите в столицата са стреляли с два гранатомета, но уцелили барака, научи "Стандарт". Открити са две гилзи от огнестрелното оръжие, но полиция...
Част от ръждясал гранатомет бе открит край училище в Добрич, научи "Стандарт". "Става въпрос за ръждясали останки от РПГ /ръчен противотанков гранатом...
Краматорск. Бе взривен хеликоптер на украинските военни сили в база, разположена в близост до източния град Краматорск. Причината за взрива е, че лета...