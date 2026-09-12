Формула 1 остава без Гран при на Китай за 2020
Заради пандемията от коронавирус стартът в Шанхай вероятно ще е догодина
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Заради пандемията от коронавирус стартът в Шанхай вероятно ще е догодина
Албън няма да участва в квалификацията
Пекин. Пилотът на "Ред Бул" Марк Уебър бе наказан след днешната квалификация за Гран При на Китай от шампионата във Формула 1. Той ще стартира от посл...
Пекин. Люис Хамилтън ("Мерцедес") спечели квалификацията за Гран При на Китай от шампионата на Формула 1. Британецът записа време от 1.34, 484 минути....