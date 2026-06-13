6,7 хил. ракети в готовност за борба с градушките
В момента има заредени 6 хиляди и 700 противоградови ракети и се работи в 24-часова готовност. Изградени са 200 ракетни площадки към 9 командни пункт...
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В момента има заредени 6 хиляди и 700 противоградови ракети и се работи в 24-часова готовност. Изградени са 200 ракетни площадки към 9 командни пункт...