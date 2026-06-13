ББЦ-София избра градско ръководство
Кандидатурата за кмет на столицата ще бъде обявена утре Структурата на партия „България без цензура" в София си избра ръководство. Това стана по врем...
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Кандидатурата за кмет на столицата ще бъде обявена утре Структурата на партия „България без цензура" в София си избра ръководство. Това стана по врем...