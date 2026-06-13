Библиотеката в Севлиево се обогати с нови книги
Набавена е художествена литература за деца и възрастни, учебна литература, научни и научно-популярни издания от различни области на знанието
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Набавена е художествена литература за деца и възрастни, учебна литература, научни и научно-популярни издания от различни области на знанието