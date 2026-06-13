Следим с Турция за нарушения на браздата
България и Турция ще засилят сътрудничеството по общата ни граница за противодействието на контрабандата на акцизни стоки. Това стана ясно след телефо...
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България и Турция ще засилят сътрудничеството по общата ни граница за противодействието на контрабандата на акцизни стоки. Това стана ясно след телефо...