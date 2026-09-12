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Гоя показва ужаса на войната

Гоя показва ужаса на войната

Цикълът от гравюри "Ужасите на войната", създаден от великия Гоя, вече могат да се видят в Софийската градска галерия. 82-те творби, обединени със заг...

30 октомври | 22:50
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