Четири награди "Гоя" за българо-испански хит
Филмът е едновременно приключение и драма, интимна история, в която човечността надмогва дори желанието за живот
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Филмът е едновременно приключение и драма, интимна история, в която човечността надмогва дори желанието за живот
Мадрид. Големият победител на 28-ата церемония по връчването на испанските филмови награди "Гоя" в Мадрид стана режисьорът Давид Труеба, след като нег...
Цикълът от гравюри "Ужасите на войната", създаден от великия Гоя, вече могат да се видят в Софийската градска галерия. 82-те творби, обединени със заг...