Голям проблем с българското мляко, фермерите колят животни
Има реален риск у нас скоро да няма българско мляко, сирене, а също и месо
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Има реален риск у нас скоро да няма българско мляко, сирене, а също и месо
ТИР с датска регистрация закъса на баир с 10 см. сняг към хасковското село Стамболийски снощи към полунощ. Превозното средство е натоварено с говеда,...
В Китай се строи най-голямата в света фабрика за клониране, като плановете са да се произвеждат кучета, коне и до един милион говеда годишно, пише Dis...
Стопаните нямат подходящи обори, затова пускат свободно животните на паша, твърди управникът на с. Ощава Десетки земеделци в кресненските села Стара...
Брюксел. Брюксел се заема с проблема "син език". Днес в столицата на Европа ще има извънредно заседание на Постоянния комитет по хранителна верига и з...