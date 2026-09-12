Всичко за Горя

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Горя склад на ВМЗ Сопот

Горя склад на ВМЗ Сопот

Пожар избухна в склад на ВМЗ Сопот тази нощ, сигналът е подаден в 3.30 ч., съобщава БГНЕС. Две пожарни веднага са се отзовали на мястото на инцидента...

17 февруари | 10:18
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Автомобил горя в Сливен

Автомобил горя в Сливен

Автомобил марка Фолксваген Пасат изгоря напълно при пожар в Сливен. Инцидентът е станал на улица "патриарх Евтомий", съобщиха от полицията. Около 21,...

30 ноември | 14:40
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Горя кола в Сандански

Горя кола в Сандански

Благоевград. Пореден огнен инцидент с лек автомобил разследва полицията в Пиринско. Кола „Пежо", паркирана пред дома на собственика си в Сандански, лу...

27 януари | 11:05
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