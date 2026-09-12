Горя склад на ВМЗ Сопот
Пожар избухна в склад на ВМЗ Сопот тази нощ, сигналът е подаден в 3.30 ч., съобщава БГНЕС. Две пожарни веднага са се отзовали на мястото на инцидента...
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Пожар избухна в склад на ВМЗ Сопот тази нощ, сигналът е подаден в 3.30 ч., съобщава БГНЕС. Две пожарни веднага са се отзовали на мястото на инцидента...
Пожар горя тази сутрин в жилищна сграда на ъгъла на улиците "Николай Ракитин" и "Лакатица", до Полиграфията в столицата, малко преди 9 ч., съобщи дежу...
Автомобил марка Фолксваген Пасат изгоря напълно при пожар в Сливен. Инцидентът е станал на улица "патриарх Евтомий", съобщиха от полицията. Около 21,...
"Овча купел" и "Витоша" останаха временно без ток Пожар пламна в софийския квартал "Овча купел" около 4:30 часа тази сутрин. Горели са сеновали към д...
Благоевград. Пореден огнен инцидент с лек автомобил разследва полицията в Пиринско. Кола „Пежо", паркирана пред дома на собственика си в Сандански, лу...
София. Поне три катастрофи, в една от които горя автомобил, видя наш читател в близост до тунелите на магистрала Хемус в посока Варна. Няма информация...