Падна главата на несменяем горски шеф
Дамянов представя новия директор във вторник
Следете всички новини, анализи и коментари за Горски Шеф. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Дамянов представя новия директор във вторник
Лъжи и манипулации преди изборите, отговори ведомството на Греков Схема 19/45 в земеделието видя Бойко Борисов. "На 19-о число всеки месец в министер...
Благоевград. Инж. Георги Генев вече не е начело на Държавно горско стопанство – Белица. Това собщиха от пресцентъра на Югозападно държавно предприятие...