Динко Узунов от ГЕРБ спечели частичния избор за кмет в Горно Кирково
Кърджали. Динко Узунов ще бъде новият кмет на кирковското село Горно Кирково в следващите 12 месеца. Кандидатът на ГЕРБ спечели на втори тур частичнит...
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Кърджали. Динко Узунов ще бъде новият кмет на кирковското село Горно Кирково в следващите 12 месеца. Кандидатът на ГЕРБ спечели на втори тур частичнит...
Горно Кирково. ДПС и ГЕРБ отиват на балотаж на 19 октомври за кмет на село Горно Кирково, съобщиха от избирателната комисия. В неделя на 12 октомври...
Кърджали. Жителите на село Горно Кирково избират днес кмет. В надпреварата участват четирима кандидати Мариан Попов от ДПС, Динко Узунов от ГЕРБ, Дин...