Агресия в училище, учителка посяга на дете
Случаят е от разложкото село Горно Драглище
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Случаят е от разложкото село Горно Драглище
Свлачище, което са активира за пореден път преди десетина дни, продължава да крие риск за пътуващите към разложките села Горно Драглище, Долно Драглищ...
Горно Драглище
Близо 12 часа пътят от разложкото село Баня за селата Долно Драглище, Горно Драглище и Добърско беше блокиран за движение заради свлекли се на шосето...
Благоевград. Ловец застреля с пушката си куче на овчар, което започнало да дави неговото ловно гонче. За инцидента е подаден сигнал на телефон 112 от...