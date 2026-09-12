Всичко за Горан Блажевич

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Последни новини Спорт
Млад татко се върна в "Левски"

Млад татко се върна в "Левски"

София. Вратарят Горан Блажевич-Шильо подсили "Левски" в четвъртък. Хърватинът получи няколко дни отпуск, за да види новороденото си бебе. Вратарят със...

28 ноември | 19:10
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Клетка за Тигъра в "Левски"

Клетка за Тигъра в "Левски"

София. Това, което се говореше и пишеше дълго време, вече е факт. Пламен Илиев няма да пази вратата на "Левски". Треньорът Славиша Йоканович разкри, ч...

20 септември | 18:33
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