Млад татко се върна в "Левски"
София. Вратарят Горан Блажевич-Шильо подсили "Левски" в четвъртък. Хърватинът получи няколко дни отпуск, за да види новороденото си бебе. Вратарят със...
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София. Вратарят Горан Блажевич-Шильо подсили "Левски" в четвъртък. Хърватинът получи няколко дни отпуск, за да види новороденото си бебе. Вратарят със...
София. Вратарят Горан Блажевич коментира своите впечатления от новия си отбор в обширно интервю за официалната програма на мача "Левски" - Ботев Пловд...
София. Това, което се говореше и пишеше дълго време, вече е факт. Пламен Илиев няма да пази вратата на "Левски". Треньорът Славиша Йоканович разкри, ч...