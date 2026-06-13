Венгер иска промяна в правилото за гол на чужд терен
Мениджърът на "Арсенал" Арсен Венгер иска промяна в правилото за гол на чужд терен. Неговият отбор отпадна от "Монако" на осминафиналите от Шампионска...
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Мениджърът на "Арсенал" Арсен Венгер иска промяна в правилото за гол на чужд терен. Неговият отбор отпадна от "Монако" на осминафиналите от Шампионска...