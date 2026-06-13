Оставиха в ареста сексробинята Гьокчан, убила с нож
Окръжният съд в Кърджали постанови най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража" на 19 –годишната Гьокчан Ф. Гюлестан, обвинена в убийст...
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Окръжният съд в Кърджали постанови най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража" на 19 –годишната Гьокчан Ф. Гюлестан, обвинена в убийст...