Съли Ерна в НДК
Съли Ерна, един от най-великите рок изпълнители на нашето време, ще изнесе акустичен концерт в зала номер едно на НДК на 20 октомври. Точно преди годи...
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Съли Ерна, един от най-великите рок изпълнители на нашето време, ще изнесе акустичен концерт в зала номер едно на НДК на 20 октомври. Точно преди годи...
Съли Ерна от "Годсмак" и Дейвид Чокачи снимат с красавицата от "Стъклен дом" Съли Ерна, вокалът на "Годсмак", отново ще идва у нас, но не за концерт...
В опит да разчупят статуквото "София-Каварна", "M. E. Music", със съдействието на община Бургас, организираха "Summer Chaos Festival", който се състо...
Съли Ерна и компания не искат алкохол, само фрешове Музикантите от "Годсмак", които родните меломани чакат вече с години, кацнаха вчера на летище Бур...