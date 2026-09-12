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Съли Ерна в НДК

Съли Ерна в НДК

Съли Ерна, един от най-великите рок изпълнители на нашето време, ще изнесе акустичен концерт в зала номер едно на НДК на 20 октомври. Точно преди годи...

13 септември | 21:30
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