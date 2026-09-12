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Туризмът дава 2,85 млрд. лв.

Туризмът дава 2,85 млрд. лв.

България се нарежда в първата половина на страните по приноса на туристическия бранш към общата им икономика. Страната ни е класирана на 86-то място в...

21 юни | 20:45
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