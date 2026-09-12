Годишният доклад за устойчивост на United Group
Демонстрира непоколебимия ангажимент на Групата за опазване на околната среда, социална отговорност и устойчиви бизнес практики
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Демонстрира непоколебимия ангажимент на Групата за опазване на околната среда, социална отговорност и устойчиви бизнес практики
България се нарежда в първата половина на страните по приноса на туристическия бранш към общата им икономика. Страната ни е класирана на 86-то място в...
Според ОЛАФ България е сред държавите с най-малко засечени нередности по европроекти. Това стана ясно от статистика, която представи директорът на ОЛА...
София. Позитивно движение напред, но на ниско равнище, далеч от предкризисните нива – това прогнозираха днес учените от Института за икономически изсл...