Изложба на гоблени показват в село Зверино
Гоблените са изработени от жени от селото и региона
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Гоблените са изработени от жени от селото и региона
Крадци атакуваха бащиния дом на известния д-р Христо Мазнейков в Петрич. За извършения обир в къщата на ортопеда съобщи самият той във Фейсбук преди м...
По случай Първа пролет и Благовещение дамите от Спортно - интелектуален клуб„Ахридос" Кърджали представят богата изложба на гоблени. Преобладават гобл...
Културните вечери „Традиции и изкуство" продължават в петък и събота в курорта Банско. Представянето на занаятите е организирано от общината, целта е...
Синът на Чолакови сменил Фейсбук с иглата!
Кърджали. Петдесет дами на възраст от 17 до 70 години от 7-те общини на област Кърджали излагат свои авторски гоблени в Арт галерия Кръг. Гоблените, к...