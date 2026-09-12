Голяма драма с Неймар. 4 месеца аут
Звездата претърпя операция
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Звездата претърпя операция
Треньорът Христов е в стабилно състояние Скиор №1 на България в момента Алберт Попов претърпя днес успешна операция на счупения глезен. Лекарите от у...
София. Капитанът на ЦСКА Валентин Илиев се нуждае oт операция на глезена на десния крак. Интервенцията ще се извърши в близките дни, съобщи БГНЕС. За...
Лоши новини долетяха отново от лагера на мъжкия ни национален отбор по волейбол. Звездата на тима Цветан Соколов се контузи по време на тренировка на...
Варна. Гимнастикът ни Велислав Вълчев счупи глезен по време на тренировка. Варненецът е един от основните ни състезатели и миналата година зае престиж...