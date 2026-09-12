Оркестърът на Глен Милър идва отново
Един от най-добрите и най-щурите джазови оркестри в света на суинга идва отново у нас. "Глен Милър орчестра" ще разтърси зала 1 на НДК на 22 март. Стр...
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Един от най-добрите и най-щурите джазови оркестри в света на суинга идва отново у нас. "Глен Милър орчестра" ще разтърси зала 1 на НДК на 22 март. Стр...
Благоевград. Биг Бенд – Благоевград, ученици и преподаватели от НХГ „Св. св. Климент Охридски" ще отбележат 110 години от рождението и 70 години от см...
Кърджали. Вечер на джаз-легендта Глен Милър събра много меломани в Кърджали. Музикалният експерт Игнат Пейчев представи по оригинален и завладяващ нач...