Гълъбинов и Специя на аудиенция при Папата
Светият отец поздрави отбора за победата над Рома за Купата на Италия
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Светият отец поздрави отбора за победата над Рома за Купата на Италия
Националът с гол и асистенция за драматичната победа за Купата на Италия
Нападателят аут до януари
Новакът в Серия А иска да задържи голаджията до лятото на 2022
Нападателят на Специя ще лекува разтежение на бедрото
Нападателят напусна терена още в 33-ата минута
Искаме от италианците да играе само в баража с Унгария
Италианците се позовават напново правило на ФИФА
Нападателят с 3 попадения за 2 мача
Таранът вкара първото попадение за Специа в елита
Гълъбинов и Специя влизат в елита
Тимът на българина победи Фрозиноне с 1:0 в първия финален плейоф за влизане в елита
Отбопът на българина ще играе плейоф за влизане в Сериа А
Контузия в бедрото вади нападателя от игра
Българският нападател обаче се контузи в 30-ата минута
Божинов остана резерва
Андрей Гълъбинов отбеляза второ попадение за новия си тим Новара. Той вкара първия гол в срещата от втория кръг на Серия "Б" срещу Кротоне. За жалост...
Българският нападател на италианския "Новара" Андрей Гълъбинов направи страхотен мач за новия си отбор, отбелязвайки три гола за победата с 3:2 над "К...
Андрей Гълъбинов остава в Италия. Националът е получил предложение за двугодишен договор от новака в Серия Б "Новара", пише Sportal.bg. За офертата съ...
Медиите на Острова твърдят, че българският нападател Андрей Гълъбинов е на проби в английския "Блекбърн Роувърс". Според информациите, бившият напада...