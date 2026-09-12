Караянчева: Гласувам за стабилност и прозрачност
Гласуването не е по-страшно от това да идеш в магазина, каза председателят на Народното събрание
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Гласуването не е по-страшно от това да идеш в магазина, каза председателят на Народното събрание
За първи път виждам толкова много хора да гласуват, каза държавният глава
Очаквам шарен парламент, важното е да бъде по-отговорен, каза лидерът на ВМРО
Председателят на 43 Народно събрание Цецка Цачева упражни правото си глас. „Гласувах за бъдещето на Плевен. Това са младите хора, хората в активна въ...