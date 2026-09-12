Камиони блокираха ГКПП-Кулата
Протестът на шофьорите е спонтанен
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Протестът на шофьорите е спонтанен
Системата за е-винетки на ГКПП "Кулата" работи
Гневни родни шофьори не издържаха на поредната гавра на гръцките фермери и блокираха с жива верига движението през ГКПП – Кулата – Промахон. По обяд в...
Днес от 13.00 часа е преустановено пропускането на всички моторни превозни средства през ГКПП-Кулата, информират от пресцентъра на МВР. По неофициал...
В сряда по обяд гръцките фермери за пети пореден път затвориха ГКПП-Кулата-Промахон заради недоволство срещу новата данъчна политика на гръцкото прави...