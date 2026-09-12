Строят пътния участък от ГКПП Калотина до Драгоман
Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктира"
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Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктира"
Специализираната прокуратура поиска постоянна мярка "задържане под стража" за седем от обвинените за корупция митничари и гранични полицаи
Близо 3 км опашка от автомобили се е образувала на изхода на ГКПП – Калотина. Работят максимален брой трасета, служителите на Гранична полиция правят...
На 41 старинни монети от сиво-бял метал се натъкнаха митничарите на ГКПП-Калотина. Това съобщиха от Агенция „Митници". Те били намерени в автобус, път...