Над 230 млади гимнастици показаха талант в Благоевград
Приключи XII международен турнир по спортна гимнастика за юноши и девойки в Благоевград в памет на треньора Любчо Солачки. Надпреварата, в която се вк...
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Приключи XII международен турнир по спортна гимнастика за юноши и девойки в Благоевград в памет на треньора Любчо Солачки. Надпреварата, в която се вк...
Мъжете с историческо второ място в отборната надпревара С 14 медала и една купа се върнаха от състезанията за „Купа България" в Пловдив благоевградск...