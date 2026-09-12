Само един кандидат за шеф на немския футбол
Фриц Келер може да замести напусналия през април Райнхард Гриндел
Следете всички новини, анализи и коментари за Германски Футболен Съюз. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Фриц Келер може да замести напусналия през април Райнхард Гриндел
Германският футболен съюз стартира юридически процедури срещу Франц Бекенбауер, свои бивши членове и срещу ФИФА. Целта е да се ограничат потенциалните...
Шефът на съюза влиза в затвора за 5 години Германският футболен съюз се оказа извън закона, след като срещу председателя Волфганг Нирсбах започна про...