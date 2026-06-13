Кьолнската катедрала приема панихидата за загиналите във Френските Алпи
Панихида в памет на жертвите от самолетната катастрофа във Френските Алпи ще бъде отслужена днес в Кьолнската катедрала, информира BBC. Роднини и бли...
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Панихида в памет на жертвите от самолетната катастрофа във Френските Алпи ще бъде отслужена днес в Кьолнската катедрала, информира BBC. Роднини и бли...
Заплаха за бомба спря излитането на самолет на германската компания "Джърмануингс". Летателният апарат се готвел да излети от Кьолн за Милано, когато...