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Губернатор и партиен лидер напълниха торбите за уикенда, дават кураж на хората
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Губернатор и партиен лидер напълниха торбите за уикенда, дават кураж на хората
Номинират ме, но не съм решил още, каза Здравко Димитров Доскорошният шеф на ГЕРБ-Пловдив област Здравко Димитров-Зико ще се изправи наесен срещу съп...
Стара Загора. В навечерието на 3 март членове на ГЕРБ от старозагорския кв. „Железник" почистиха паметника на загиналите в Джуранлийския бой от 1877 г...
Младежката организация на ГЕРБ в област Старозагорска област поде похвални инициатива за почистване на паметници и паметни места, свързани с Руско-ту...