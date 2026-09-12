Любов или провокация? Какво става в "Игри на волята"
Александра Фейгин и Георги Янев отново разпалват слуховете
Следете всички новини, анализи и коментари за Георги Янев. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Александра Фейгин и Георги Янев отново разпалват слуховете
Райна Налджиева и Георги Янев се ожениха през 2018-а
Стара Загора. Истинско пиршество на духа – така може да се определи с едно изречение премиерата на новата книга на Георги Янев – „Съгласия". Негови ц...