Нушев e шампион на Мексико в слалома
Българският национал Георги Нушев спечели първия слалом от първенството по ски алпийски дисциплини на Мексико, който се проведе днес в Банско. Състез...
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Българският национал Георги Нушев спечели първия слалом от първенството по ски алпийски дисциплини на Мексико, който се проведе днес в Банско. Състез...
Националът Георги Нушев („Юлен") спечели днешния слалом за купа „Бороспорт", който е от календара на ФИС. На отлично подготвенаата писта „Попангелов"...
Националът в алпийските ски Георги Нушев ще участва от 6 до 9 януари в четири старта от календара на ФИС в Райтералм (Ав), съобщи за „Стандарт нюз" ди...
Копаоник. Силният старт на новия сезон за талантливия скиор алпиец Георги Нушев продължава. Две седмици след като националът и състезател на СК „Юлен...