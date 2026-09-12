"ЦСКА-София" глътна вода преди "Левски"
ЦСКА и "Ботев" завършиха 0:0 в скучен мач на "Армията". "Червените" не успяха да затвърдят доброто представяне и двата поредни успех навън срещу "Че...
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ЦСКА и "Ботев" завършиха 0:0 в скучен мач на "Армията". "Червените" не успяха да затвърдят доброто представяне и двата поредни успех навън срещу "Че...
Земеделски бизнес праща Георги Китанов във Варна Едва ли има дете, което да желае да застане на вратата? Малко са. Затова ги смятат за луди. Георги...
Варна. Португалският "Спортинг" (Лисабон) е поредният тим с интерес към вратаря на "Черно море" Георги Китанов, научи Гонг. 18-годишният страж вече х...
Варна. Четвърти българин има шанс да заиграе в "Манчестър Сити", научи "Стандарт". "Гражданите" са хвърлили око на Георги Китанов от "Черно море". Роб...