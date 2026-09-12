Всичко за Георги Китанов

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"Ман Сити" идва за Китанов

"Ман Сити" идва за Китанов

Варна. Четвърти българин има шанс да заиграе в "Манчестър Сити", научи "Стандарт". "Гражданите" са хвърлили око на Георги Китанов от "Черно море". Роб...

01 май | 18:30
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