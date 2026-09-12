Чешма напомня за Георги Качорин в родното му село
Чешма от мрамор в центъра на разложкото село Горно Драглище напомня на местните жители и гостите за загиналия при атентат в Кербала през 2003 г. майор...
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Чешма от мрамор в центъра на разложкото село Горно Драглище напомня на местните жители и гостите за загиналия при атентат в Кербала през 2003 г. майор...
Никъде не е изписано името му, недоумяват родителите на майора Благоевград. Чешма от мрамор в центъра на разложкото село Горно Драглище напомня на ме...
Благоевград. Чешма от мрамор в центъра на разложкото село Горно Драглище ще напомня на поколенията за загиналия при атентат в Кербала през 2003 г. май...