Всичко за Георги Илиев - Майкъла

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Майкъла хвали сектор "Б"

Майкъла хвали сектор "Б"

София. Изпълнителният директор на ЦСКА Георги Илиев похвали агитката на вечния съперник "Левски". "Не можем без феновете си, трябва да ги върнем, а с...

19 май | 18:40
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