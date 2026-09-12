Легендарен играч : ЦСКА е трагедия в момента
Георги Илиев - Майкъла със сериозна критика към "червените"
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Георги Илиев - Майкъла със сериозна критика към "червените"
Луксозното Ауди на Георги Илиев - Майкъла е запалено по сред бял ден - в 11,00 ч., точно пред една от неговите сгради в кв. "Изток". Това съобщи бивши...
Неизвестни извършители са запалили колата на бившия изпълнителен директор в ЦСКА Георги Илиев - Майкъла, информира ПИК. Аудито на бившия "червен" дир...
София. От сдружението „ЦСКА Завинаги" излязоха със специална декларация по повод поредните медийни изяви на бившия директор на „червените" Георги Илие...
София. Изпълнителният директор на ЦСКА Георги Илиев похвали агитката на вечния съперник "Левски". "Не можем без феновете си, трябва да ги върнем, а с...
София. Старши треньорът на ЦСКА Милен Радуканов заяви след равенството 0:0 с "Лудогорец", че "червените" могат да се преборят за титлата. "Вярвам, че...