Борисов разговаря с генералния ни консул в Мюнхен
Премиерът Бойко Борисов проведе телефонен разговор с генералния консул на страната ни в Мюнхен във връзка с обстановката в града. Това съобщиха от Пра...
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Премиерът Бойко Борисов проведе телефонен разговор с генералния консул на страната ни в Мюнхен във връзка с обстановката в града. Това съобщиха от Пра...
София. Правителството освободи Стоян Горчивкин от поста на генерален консул на България в Одеса, Украйна, и назначи на поста Димитър Тучков. Променен...
София. Правителството назначи за генерални консули на България в Дубай, Обединени арабски емирства, и в Истанбул, Турция, дипломатите от кариерата Бог...