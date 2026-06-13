Да намерим глобално решение срещу терора
Плъзна като зараза, Близкият изток не може да се пребори сам, казва катарският генерал Санад Ал-Нуами Генерал Санад Ал-Нуами отговаря за стратегическ...
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Плъзна като зараза, Близкият изток не може да се пребори сам, казва катарският генерал Санад Ал-Нуами Генерал Санад Ал-Нуами отговаря за стратегическ...