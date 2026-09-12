АБВ залага на ген. Михов за "Дондуков 2"
Ген. Михо Михов е вероятният кандидат за президент на АБВ. Това разкриха източници на "Стандарт". От партията на Георги Първанов сериозно разглеждат в...
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Ген. Михо Михов е вероятният кандидат за президент на АБВ. Това разкриха източници на "Стандарт". От партията на Георги Първанов сериозно разглеждат в...
Наборната служба трябва да се възстанови, но в разумни граници. Това заяви пред bTV ген. Михо Михов, депутат от АБВ, по повод дебата за възстановяване...
Ако проблемът с Полша продължи повече от половин година, изтребителната и ударната ни авиация са поставени на карта. За това предупреди председателят...
"Ситуацията в съседна Македония е изключително сложна и напрегната. Парламентът на практика не действа, защото СДСМ не влезе в него. Коалицията между...
Без авиация няма нация, казва бившият шеф на Генщаба