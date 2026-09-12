Всичко за Ген. Михо Михов

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Михов: Авиацията ни е на карта

Михов: Авиацията ни е на карта

Ако проблемът с Полша продължи повече от половин година, изтребителната и ударната ни авиация са поставени на карта. За това предупреди председателят...

27 септември | 22:15
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