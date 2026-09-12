Синодът: Спрете парада на греха
Църквата заклейми поредното аморално шествие в София
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Църквата заклейми поредното аморално шествие в София
Гейпарадите остават без вето Бургас. Гейпарадите и шумните ромски сватби на открито скараха за пореден път съветниците в Бургас. Местният парламент с...
Свободна България нямаше да я има без трите основни стълба - църквата, която да дава надежда, училището, което да просвещава, и пивницата, в която пор...