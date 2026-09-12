Геймър направи страхотна шашма, за да не влезе в казармата
Повдигнати са обвинения срещу него
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Повдигнати са обвинения срещу него
Оказа се, че е най-възрастният създател на съдържание за видеоигри
Каосуин. Геймър почина от изтощение след 3-дневна игра в интернет кафе в Тайван, съобщи БГНЕС. 32-годишният тайванец Хсиех бил открит бездиханен пред...
Нападателят бил пристрастен към видеоигрите с насилие