Интерконекторът с Гърция готов през 2019 година
Газовият интерконектор между България и Гърция трябва да влезе в експлоатация в първото тримесечие на 2019 година. Това заяви министърът на енергетика...
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Газовият интерконектор между България и Гърция трябва да влезе в експлоатация в първото тримесечие на 2019 година. Това заяви министърът на енергетика...