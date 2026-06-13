Турция ухажва нашите ученици
Дуалното обучение ще има своя прощъпалник от следващата учебна година. Това стана ясно по време на дискусията на вестник "Стандарт" и КРИБ "Да! На бъл...
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Дуалното обучение ще има своя прощъпалник от следващата учебна година. Това стана ясно по време на дискусията на вестник "Стандарт" и КРИБ "Да! На бъл...