Четирима наддават за гара Бургас
Отварят в четвъртък ценовите оферти за построената преди 84 г. сграда
Следете всички новини, анализи и коментари за Гара Бургас. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Отварят в четвъртък ценовите оферти за построената преди 84 г. сграда
Бургас. Днес (07.06.2013 г.), в 10.00 ч., в сградата на ДП НКЖИ, бяха отворени подадените оферти за участие в обществена поръчка с предмет „Oценка на...
Бургас. Четирима кандидати подадоха оферти за участие в обществена поръчка за рехабилитация на жп гара Бургас, обявиха от НК "Железопътна инфраструкту...
Бургас. Днес в 10.00 ч., в сградата на ДП НКЖИ, бяха отворени подадените оферти за участие в обществена поръчка с предмет „Рехабилитация на гаров комп...