Галена Великова с разтърсваща изповед. Ефирът се просълзи
Това, което е преживяла в живота си, съвсем не е било толкова бляскаво
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Това, което е преживяла в живота си, съвсем не е било толкова бляскаво
Танцовата терапия и при тях подейства много добре, каза още тя
Само шест месеца след раждането на втората си дъщеричка Галена Великова е отново във форма. Според гръцки медии, цитирани от grreporter, известната уч...
Чаровната шампионка и съдийка по танци отлагала 15 години щастливото събитие