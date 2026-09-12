Рапърът Сай: Няма да има друг хит като "Гагнам стайл"
Корейският рапър Сай оцени като нулеви шансовете си да повтори планетарния успех на "Гагнам стайл", информира агенция "Франс прес", цитирана от БТА....
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Корейският рапър Сай оцени като нулеви шансовете си да повтори планетарния успех на "Гагнам стайл", информира агенция "Франс прес", цитирана от БТА....
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