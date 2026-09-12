Нов престижен успех на сестри Стоеви
Българските бадминтонистки вече са на четвъртфинал в Бирмингам
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Българските бадминтонистки вече са на четвъртфинал в Бирмингам
Българките надиграха китайки в I кръг на турнира в Бирмингам
Българките паднаха от водачките в ранглистата
Българките спечелиха финала с 2:0
Играят за титлата днес с французойки
Играят с французойки за място на финала
Останалите български бадминтонисти отпаднаха
Златните сестри Габриела и Стефани Стоеви днес се прибраха в България. Завръщането им от световното първенство в Джакарта продължи 12 часа. "Видяхме к...
Габриела и Стефани Стоеви спечелиха титлата от турнира по бадминтон от категория Гран при в Глазгоу (Шот, $50 000). За сестрите това е първи успех в...