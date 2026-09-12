Кмет на съд за хулиганство
Петрич. В Районен съд - Петрич стартира делото по УБДХ срещу кмета на петричкото село Габрене Евтим Николов и сина му Мирослав, съобщи информационният...
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Петрич. В Районен съд - Петрич стартира делото по УБДХ срещу кмета на петричкото село Габрене Евтим Николов и сина му Мирослав, съобщи информационният...
Благоевград. Кметът на петричкото село Габрене Евтим Николов отново се забърка в масов бой с подръчни средства на царевичната си нива. Той твърди, че...
Петрич. Близо 50 жители на петричкото село Габрене изпълниха заканата си и в 7.00 часа сутринта блокираха кметството, за да не допуснат управника Евти...