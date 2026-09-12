Всичко за Габрене

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Кмет на съд за хулиганство

Кмет на съд за хулиганство

Петрич. В Районен съд - Петрич стартира делото по УБДХ срещу кмета на петричкото село Габрене Евтим Николов и сина му Мирослав, съобщи информационният...

23 юли | 11:41
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Кмет в бой с лопати и камъни

Кмет в бой с лопати и камъни

Благоевград. Кметът на петричкото село Габрене Евтим Николов отново се забърка в масов бой с подръчни средства на царевичната си нива. Той твърди, че...

14 юли | 22:00
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