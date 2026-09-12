Всичко за Фюсен

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Банско с реклама в Бавария

Банско с реклама в Бавария

Община Банско имаше свой рекламен щанд в град Фюсен, Германия, между 12 и 17 септември. По това време бе представен българо-германският оперен проект...

24 септември | 17:33
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Карталов в дворец за ЧРД

Карталов в дворец за ЧРД

Академиците Вежди Рашидов и Пламен Карталов пред страхотния театър във Фюсен, в който триумфира Националната опера с "Пръстенът на нибелунга"

16 септември | 21:10
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