350 километра романтика
Мостът във Вюрцбург, който много прилича на Карловия в Прага
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Мостът във Вюрцбург, който много прилича на Карловия в Прага
Община Банско имаше свой рекламен щанд в град Фюсен, Германия, между 12 и 17 септември. По това време бе представен българо-германският оперен проект...
Академиците Вежди Рашидов и Пламен Карталов пред страхотния театър във Фюсен, в който триумфира Националната опера с "Пръстенът на нибелунга"
На 12 септември 2015 г. във Фестивалния театър на немския град Фюсен Вежди Рашидов ще присъства на официалното представяне на най-големия и най-прести...
Градините са по проект на Карл фон Ефнер - по английски модел. Терасите заемат около 50 хектара. Склонът с водни каскади е с 30 мраморни стъпала, завъ...